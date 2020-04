En 4 meses, CONDUSEF acumula 60 quejas contra gestoras de crédito por estafas

En menos de cuatro meses, la Subdelegación en Veracruz de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) acumula más de 60 quejas contra las denominadas gestoras de crédito.



El subdelegado, Rafael Trillo Gracida, indicó que tales gestoras recurren a la estafa de solicitar un "adelanto" o "gastos de gestoría" de personas solicitantes de un préstamo, sin embargo, al final, los defraudadores ni emiten el préstamo ni devuelven el recurso.



Trillo Gracida indicó que en muchos de los casos, los estafadores suplantan marcas de financieras debidamente acreditadas.



Es el caso de la financiera "Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.", en donde los delincuentes se "disfrazan" de gestores de "Progresemos México", "Fomento al Crecimiento Familiar" y "Soluciones Empresariales Fragui", que timan por medio de llamadas de WhatsApp y mensajes de texto.



"Le ofrecen a la gente préstamos, préstamos desde los 10 mil a los 200 mil pesos y les dicen que tienen que depositar mensualidades, comprar una fianza adquirir un seguro y les sacan los 8 mil pesos, e incluso, 30 mil pesos y muchas personas entregan ese dinero", dijo.



Pidió a los usuarios no dejarse convencer por este tipo de delincuentes y sobre todo no dar ningún anticipo a cambio de un préstamo.



Recordó que ninguna institución cuenta con la autorización para solicitar un enganche a cambio de un servicio financiero, ni por concepto de gasto de gestoría.



Admitió que por la parálisis económica por la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, muchos acreditados padecen una falta de liquidez y por lo anterior, no pueden distingir el dolo en las promesas de los estafadores.