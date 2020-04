En 4 meses, ya habría Bancos del Bienestar en Veracruz

A lo largo del estado de Veracruz, ya empezaron las construcciones de cuatro Bancos del Bienestar, anunció el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



El funcionario indicó que además ya fueron autorizados 45 predios de los 130 espacios en donde se crearán más bancos.



“Ya estásn autorizados 45 predios y ya iniciamos obras en Jáltipan, algunas en San Andrés Tuxtla y en Hueyapan”, dijo.



Puntualizó que probablemente los primeros Bancos del Bienestar estén listos en un período de 3 a 4 meses.



También señaló que ya empezaron con las construcciones de escuelas públicas y recordó que estas inversiones se suman a la entrega de apoyos de diversos tipos que, recordó, no se detuvieron pese a la contingencia.



“Los apoyos no van a parar. (...) Acuérdense que el Plan de Empleo y Bienestar tiene que ver con que estos grupos hagan obra, ahorita mismos estamos en entrega de recursos a las tesoreras.



“El hecho de que no haya clases en las escuelas no quiere decir que las escuelas no estén abiertas, de hecho nos están ayudando mucho ahora que creamos órdenes de pago para que pudiéramos lograr no tener más de 50 personas”, dijo.