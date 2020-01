En 8 días, han hallado 5 tortugas muertas en playas de Alvarado

En menos de una semana, han aparecido por lo menos 5 tortugas muertas en playas de Antón Lizardo, en Alvarado, siendo el último hallazgo el regsitrado el pasado jueves, cuando 2 ejemplares fueron localizados en la localidad de Mata de Uva.



De acuerdo con el presidente de la asociación Earth Mission, Sergio González, se trata de tortugas de la especie "verde" la cual está protegida por considerarse en peligro de extinción.



"Hallamos más o menos a una distancia de 500 metros una de la otra dos ejemplares de tortuga verde, se le dio aviso a la autoridad de este hallazgo. En un recuento de hallazgo en la zona, ésta fue en la parte de la Riviera Veracruzana pero todas estas costas hasta Alvarado, incluyendo Mata de Uva, Salinas, pertenecen al Parque Arrecifal y haciendo el conteo ya van 5 tortugas marinas en lo que va en un lapso de 8 días", alertó.



En la mayoría de los casos, los reptiles presentaban un avanzado estado de descomposición pero tenían signos de asfixia, lo cuales son causados principalmente al caer en redes de pesca.



"Lo comentábamos con PROFEPA, nos está preocupando porque son muchos organismos en tan poco tiempo, nuestras sospechas apuntan a los tendales (redes) independientemente de las marcas propias que le pudo haber ocasionado un ave carroñera, no presentaban laceraciones, puede ser que hayan muerto por asfixia y si es muerte por asfixia, el responsable de la muerte de una tortuga marina es la red de los pescadores"



Esta situación ya preocupa a los ambientalitas porque son un número importante en esa zona que pertenece al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, por lo que exhortan a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a que refuerce la vigilancia, porque hay riesgos de que haya sobre pesca en la zona.



"Nos alarmó, procedimos a dar aviso a la PROFEPA en calidad de comité de vigilancia, se llenó el reporte de varamiento de tortuga marina. La CONANP no está haciendo su chamba, no está regulando la pesca en la zona arrecifal".



De estas tortugas tomó registro la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y los ejemplares fueron enterrados en la misma playa.