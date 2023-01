En abril arrancarían con segunda etapa del Libramiento de Coatepec

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, afirmó que la construcción de la segunda etapa del libramiento de Coatepec iniciaría en abril próximo, descartando que dicha inversión pueda destinarse en otra zona de la entidad.Hay que recordar que, a finales de 2022, el funcionario estatal dijo que, en caso de no haber consenso con los pobladores para permitir el derecho de vía, el Gobierno estatal tendría que invertir los recursos en otras obras.Reconoció que se mantienen pláticas con dueños de terrenos que se ubican en el trazo y se ha logrado llegar a acuerdos para la compra y donación, aunque dijo que ese es un tema que está atendiendo el presidente municipal de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera.“Yo creo que la gente está entendiendo que el mejoramiento de ese libramiento va a ser para toda la región y nosotros estamos esperando alrededor de abril para empezarlo”, dijo Cisneros Burgos.El secretario añadió que esta obra no se trata de un capricho, sino de una necesidad para desahogar el tráfico e impulsar el desarrollo social no solo en Xalapa y Coatepec, sino en otros municipios como Teocelo, Xico, entre otros.“Vamos bien, esperamos en próximas semanas terminar de concretar, no es un capricho de nadie, lo que buscamos es que se promueva la inversión de desarrollo. (…) Va a promover la inversión en el desarrollo de Xico, de Teocelo, Cosautlán, Ixhuacán de los Reyes, de Ayahualulco y Coatepec porque va a desahogar a Coatepec (en cuanto al tráfico)”.Cisneros Burgos agregó que recientemente se reunió con dueños de terrenos para tratar con ellos el tema de la venta y consideró que las negociaciones van bien.“Es lo que está viendo el municipio (la compra de terrenos), yo me reuní con algunas de las personas que están en ese libramiento hace unos días me terminé de reunir con otros compañeros”, agregó.