En abril, hubo en redes al menos 27 convocatorias a saquear tiendas de Veracruz Puerto

Durante abril se detectaron, en redes sociales, por lo menos 27 convocatorias a saqueos en los diferentes centros comerciales de la ciudad de Veracruz



Ante estas amenazas, se implementó un simulacro "anti-saqueos" en tiendas de la zona norte del municipio, para medir los tiempos de reacción ante una situación de este tipo, informó el director de Gobernación del Ayuntamiento, Gianfraco Melchor Robinson.



“Hemos detectado unos 27 pero todos han sido hasta el mes pasado, en este momento te pudo decir que no hay ninguno nuevo y el operativo que se realizó fue para medir los tiempos de reacción en caso de una situación de saqueo”, dijo.



Precisó que se ha dado seguimiento a las convocatorias que se han publicado pero en lo que va de mayo, no se han detectado por parte del Ayuntamiento.



“Le hemos dado seguimiento a la gente que está invitando a saqueos. En este momento no tenemos ninguna (convocatoria)”, afirmó.



Durante la mañana de este viernes, causó sorpresa el despliegue de elementos antimotines y de la Guardia Nacional, en conjunto con la Secretaria de Seguridad Pública, en centros comerciales en la zona norte de la ciudad, en donde se tienen antecedentes de convocatorias a saqueos.