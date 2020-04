En Acajete, esperan que CMAS Xalapa repare camino

El agente municipal de Vega de Pixquiac en el municipio de Acajete, Joaquín Hernández, lamentó que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) aún no haya dado respuesta para la reparación de un camino en esa comunidad.



Entrevistado, dijo que la ciudad de Xalapa se surte de agua de esta localidad en un 40 por ciento, por lo que los pobladores están solicitando la rehabilitación de este camino de 5 kilómetros, pues en temporada de lluvias se inunda y deja varados a los habitantes.



“Estamos solicitando nuestro camino que siempre se deteriora, metimos gestiones a CMAS Xalapa y hasta ahorita no nos han hecho caso, pues siempre si se descompone hay que cooperar entre la comunidad y CMAS nunca nos ha puesto nada. Ya tuvimos una reunión, se hizo un levantamiento y el proyecto para meterlo a concreto y hasta ahorita no hemos recibido noticias de eso, no es justo porque de aquí se surte de agua el 40 por ciento de Xalapa”, detalló.



Asimismo, el agente señaló que desde octubre del año pasado se está pidiendo esta obra, además la solicitud de que los mismos pobladores de ahí sean contratados para los trabajos.



“Que hagan cunetas, que se repare el camino que viene de Rancho Viejo a Vega de Pixquiac, son 5 kilómetros, no es justo que tengamos que hacerlo, ahorita nuestro camino no cuenta con cunetas y hay partes que se salen los ríos y nos tenemos que quedar hasta que baja para cruzar a nuestra comunidad, no hay otro acceso”, refirió.



Finalmente, dijo que se ven afectados alrededor de 200 habitantes y agregó que son ellos quienes cuidan el bosque y el río Pixquiac y aunque reciben un recurso por servicios ambientales, este no es suficiente, por ello están pidiendo el apoyo.



“No queremos dinero regalado, sino que se generen unos empleos para la parte alta, también eso estamos pidiendo, para sostenernos porque no tenemos de donde, no queremos dinero. Que nos contraten para hacer esa reparación”, concluyó.