En Acayucan registran a recién nacido con anteposición de apellidos

En Acayucan el primer caso de un bebé que llevará el primer apellido otorgado de su padre que proviene de la abuela paterna y no del abuelo paterno como tradicionalmente ocurría, algo que la ley en Veracruz, está permitido.De acuerdo a la última reforma al artículo 684 del Código Civil del Estado de Veracruz, que ocurrió a principio de este año en curso, es posible que un recién nacido puede ser registrado con los apellidos en el orden que así lo decidan los padres y este miércoles en la oficialía del Registro Civil, ocurrió el primer caso en el municipio.El oficial José Antonio Tamanaja Martínez, precisó que en la entidad ya han ocurrido estos trámites de que los padres elijan el orden de los apellidos, enfatizó que hoy en Acayucan, el caso es muy particular, pues se decidió que el apellido materno del padre del recién nacido ocupará el primer lugar en sus apellidos.Los padres Ricardo Gómez Mariño y su esposa, Maritriny Martínez Flores, decidieron que su primogénito, llevará el nombre de Thiago Mariño Martínez, en lugar de Thiago Gómez Martínez, como tradicionalmente pudo haberse llamado.Como testigos del registro del menor, estuvo el regidor acayuqueño, Eduardo Gómez Mariño y la abuela, la doctora Sofía Mariño.En entrevista Tamanaja Martínez dijo que, los trámites no tienen ningún costo y que pueden hacerse a través de la solicitud en la oficialía, pero se tiene que cumplir con ciertos requisitos entre los que destacan que sea el primer hijo del matrimonio para que preserve y siga la misma línea consanguínea.“Daremos cabal cumplimiento lo que dice nuestro Código Civil a partir de hoy queda aperturado para quien quiera hacer este trámite, le damos la asesoría totalmente gratuita”, precisó.Por su parte el padre del recién nacido, destacó: “Agradecemos al oficial del Registro Civil, José Antonio Tamanaja y a todo el personal del Registro Civil por la asesoría brindada, nuestra intención es preservar el apellido de mi madre, la doctora Sofía Mariño y así se logró, porque la ley lo permite”.