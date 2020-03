En Actopan debe entrar suplente del Alcalde; Cabildo es el que se retrasa, señala Cuitláhuac

Los suplentes de Alcalde y Síndico de Actopan son quienes deben asumir el cargo en su municipio, tal como lo marca la ley y como se definió en el Congreso del Estado, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que se debe hacer ante cabildo y están a la espera de que se realice dicho protocolo.



“Tendrá que procederse como la ley lo establece, ahí no hay más, tendrán que entrar los suplentes y en ese trámite estarán”, expuso el mandatario estatal.



Durante entrevista, el titular del Poder Ejecutivo explicó que se le ha informado que este punto no se ha podido resolver debido a que el Cabildo es quien debe tomar la protesta y hay ausencia de algunos integrantes.



“Al estar ausente el Presidente, al estar ausente la Síndica, al estar un Regidor fuera y el Secretario, como dos o tres funcionarios; entonces entre el Ayuntamiento todavía no encuentran sus formas de implementar lo legal”, dijo Cuitláhuac García.



En este sentido, dejó en claro que corresponde al Ayuntamiento definir qué es lo que procede y si el Cabildo no encontrara la forma ante la ausencia de varios de sus integrantes, entonces el Congreso tendría la responsabilidad consecuente.



Por tanto, a decir del Gobernador, están a la espera de que resuelva el municipio.



“Digamos que la bolita pasa al ayuntamiento y ellos tendrán que definir en el Cabildo lo procedente”.



Para finalizar, dijo que se respeta la Ley del Municipio Libre, por lo que considera que en Actopan tendrán las atribuciones para actuar e informar al Congreso que ya se restableció el orden.