En Actopan, no se permitirá “que entre gente corrupta a gobernar”: Congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que existen más Ayuntamientos, además de Actopan, señalados por la Fiscalía Anticorrupción y con solicitudes de juicio político en contra de Alcaldes.



"Hay varios que tienen juicios políticos pero apenas los vamos a estudiar, lo único que sí decimos es que no venimos a cortarle la cabeza a nadie, simplemente queremos que no haya corrupción en Veracruz, es un gobierno diferente, es un Congreso diferente en el cual ya no se permite la corrupción. No tengo idea cuántos son", dijo.



El legislador enfatizó que no se va a permitir que entre gente corrupta a gobernar, en este caso, a Actopan.



"No vamos a permitir que siga la corrupción ni que entre gente corrupta a gobernar el municipio. Lo limpiamos de la corrupción y no vamos a permitir que se sigan dando este tipo de actos", dijo.



Respecto a quién podría asumirse como autoridad en el municipio tras la revocación de mandato de Paulino Domínguez Sánchez, el legislador explicó que se analizará este mismo día el método para evitar que haya un vacío de autoridad.



"El día de hoy vamos a tener esta reunión, esa parte que desconozco es la que vamos a analizar", dijo.



Aunado a ello, refirió que hay dos maneras para que alguien asuma el poder en el municipio de Actopan, una es que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado llame al Consejo o suplentes para que inicie el procedimiento y otra, es que los regidores de Actopan nombren de manera interina a una persona.



"Esa situación es la que vamos a consensuar y vamos a platicar ahorita con el presidente de la Mesa Directiva, con Luis Uribe, para proceder y que no haya vacío de poder en el municipio de Actopan, Veracruz. Ahorita mismo lo vamos a platicar para que mañana o el día miércoles ya tengamos una solución, a más tardar el día jueves", finalizó.