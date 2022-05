En Actopan, terreno que era para hospital se destinará a panteón municipal

Preocupa a la Alcaldesa de Actopan el daño ambiental provocado en la Laguna del Farallón y la falta de terreno en las instalaciones del Panteón Municipal.Y es que la munícipe María Esther López Callejas comentó que, a pesar de los problemas con los que recibió el municipio, su administración está trabajando para lograr un cambio."Créanme que hemos estado trabajando bien, hemos ido enderezando el barco, sacándolo a flote y estamos trabajando con muchas ganas, con todo el ánimo de que las cosas sucedan", dijo.Bajo esta premisa López Callejas declaró su inquietud ante la falta de terreno para el Panteón Municipal, pues la gente sigue falleciendo y ya no hay lotes disponibles, únicamente "lotecitos" particulares a un lado del panteón."Ahorita yo estoy muy preocupada porque Actopan no cuenta ya con terreno para su panteón y los permisos nos llevan varios meses(...) El terreno del panteón municipal se terminó y ya tenía como 4 años o más que el vecino vendía lotecitos, entonces ya es como un particular", argumentó.Agregó que sí se tiene terreno para crear otro panteón, mismo que estaba solicitado por los habitantes para crearse un hospital, sin embargo, por la falta de recursos se decidió, en conjunto con los ciudadanos, a destinarlo para la creación de un nuevo panteón."Esa hectárea siempre los actopeños pedían que se fuera para construir un hospital, ustedes saben que eso es un poco complicado, que podamos ejecutar recurso municipal para hacerlo. Entonces esa hectárea fue la que destinamos ahora en consenso con la comunidad para hacer el panteón", anuncióAsimismo, López Callejas, lamentó la situación en que se encuentra la Laguna del Farallón, misma que se vio afectada por la deforestación, no obstante, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente, se están realizando las labores más viables para recuperar esta laguna, como lo es la reforestación."La Laguna del Farallón es muy lamentable, la laguna se llenaba por escurrimiento, ustedes saben que si no hay lluvias, no hay escurrimiento y la laguna se nos fue secando, nosotros ya empezamos a reforestar", expuso.En este sentido, agregó que también se están ejecutando apoyos para los pescadores que se beneficiaban de este recurso y que además del apoyo federal que se les otorga, siguen planeando la forma de rescatar este sector pesquero.Finalmente, exhortó a toda la población, especialmente a las y los actopeños, a cuidar el medio ambiente y no talar árboles, ya que Actopan, al estar en zona alta en relación con la laguna, la tala o la reforestación afectarán negativa o positivamente la Laguna del Farallón."He escuchado de las cosas más descabelladas para recuperar la laguna, hay que sembrar y hay que hacer conciencia de que no debemos talar árboles", concluyó.