En agosto comenzará la recuperación económica del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en agosto comenzará la recuperación económica del país pues así lo demuestran algunos indicadores, como que ha descendido la pérdida de empleos, contrario a lo que decían sus adversarios los conservadores.



"Quiero cerrar el mes sin pérdida de empleos para que en agosto empiece la recontratación de trabajadores y comience la recuperación".



“Porque esta crisis tiene que ser como una V, caer y levantarnos. Nuestros adversarios pronostican que será una L, que caigamos y nos vamos a quedar ahí mucho tiempo. Creo que les vamos a ganar”.



En las instalaciones de la refinería de la Salina Cruz, acompañado por el gobernador Alejandro Murat, los titulares de Marina, Energía y PEMEX, el titular del Ejecutivo destacó que su Gobierno se ha enfocado enfrentar la pandemia del Coronavirus buscando que se recupere la actividad productiva y mantener la salud del pueblo de México.



“Con una mano enfrentar la pandemia y con otra mano ir impulsado la actividad económica”.



El Presidente reconoció que en los dos casos vamos avanzando, “poco, no como quisiéramos pero se va avanzando, ya hay signos de que están bajando los contagios de Coronavirus y aunque ha habido fallecimientos, ningún mexicano se ha quedado sin atención médica, no se han saturado los hospitales”.



No obstante, lamentó que han perdido la vida muchos mexicanos porque padecen de enfermedades crónicas, debido a que tenemos un pueblo enfermo de hipertensión, diabetes y obesidad, por lo que habrá un cambio en la prevención de la salud de los mexicanos desde la escuela.