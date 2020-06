En agosto se hará jornada de limpieza de planteles de Coatepec

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, informó que del 3 al 5 de agosto se llevará a cabo una jornada de limpieza en los planteles educativos y la instalación de una comisión de Salud.



Señaló además que previo a estas fechas, recursos federales del programa “La Escuela es Nuestra” se entregarán a planteles que participan en éste y que son de escasos recursos, para que puedan funcionar de manera óptima.



“El Secretario ya marcó una jornada de limpieza escolar y la instalación de una Comisión de Salud y es del 3 al 5 de agosto. Previo a esa fecha, recursos federales se estarán entregando dentro del Programa ‘La Escuela es Nuestra’ y está dado para escuelas de escasos recursos pero que tienen mucha necesidad de infraestructura y mobiliario para funcionar de manera óptima”, detalló.



Al ser cuestionado sobre el cobro que hacen las asociaciones de padres de familia al inicio de cada ciclo escolar y debido a la situación sanitaria no puede haber congregación de personas, explicó que todo proceso educativo y administrativo se hará de manera virtual y en este caso de las cuotas, se trata de un acuerdo con los padres de familia y las instituciones.



“Esto no forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, son acuerdos con los padres de familia, es una aportación voluntaria de cada uno de los padres comprometidos con la institución a la que acuden sus hijos, es un compromiso, es de tipo voluntario. No podemos congregar a nadie”, concluyó.