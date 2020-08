A casi cinco meses de haber cerrado sus puertas por la pandemia, propietarios de establecimientos de aguas termales no tienen fecha para de nuevo recibir a los visitantes.



A decir de Asención Sánchez, agente municipal de Los Baños, municipio de Actopan, no hay la confianza para atender a turistas.



Esto, debido al número de casos de COVID-19 en los municipios de La Antigua y Actopan, aunque en la congregación no ha habido contagios.



"Hemos estado prácticamente cerrados al servicio y hemos estado recibiendo uno que otro, los de confianza pero no tenemos la confianza porque el virus se ha estado acercando acá, a las comunidades".



Admitió que en Tinajitas y Mozomboa, próximas a Los Baños, sí ha habido casos confirmados pero los establecimientos no pueden abrir a todos para evitar la propagación de la enfermedad.