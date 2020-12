En Alcalorpolitico.com tenemos un compromiso con la verdad y vamos a hacer periodismo a partir de ella, por eso nuestro periódico se ha caracterizado desde su nacimiento por su credibilidad, la cual se construye a partir de decir las cosas tal cual son, expresó el director general de este medio, Joaquín Rosas Garcés.



Al dirigirse como cada año a reporteros, corresponsales en todo el Estado, fotógrafos y personal de redacción de este medio y del equipo de TeleClic, esta vez de forma virtual derivado de la pandemia, exhortó a todos sus colaboradores a corroborar sus fuentes, checar sus datos e incluir inclusive documentos, para no arriesgarse a publicar información falsa. “Tenemos que apegarnos a la verdad, para mantener nuestro nivel de credibilidad”, reiteró.



Indicó que Alcalorpolitico.com hace periodismo con la realidad, no con inventos, porque la opinión pública tiene que estar correctamente informada, en la medida de que uno de sus lectores pueda afirmar algo porque lo leyó en este medio: “esta es nuestra razón de ser y de hacer”.



Advirtió al personal sobre la necesidad de evitar las fakenews y recordó que, en el nuevo año habrá una elección muy reñida que probablemente traerá consigo una guerra entre los partidos políticos, por lo que les pidió ser muy cuidadosos y corroborar sus fuentes. “No debemos precipitarnos para ganar la noticia, tenemos que ofrecer información certera y lo más apegada a la verdad, ese es nuestro compromiso”, expresó.



Durante la reunión, en la que trabajadores de Alcalorpolitico.com y TeleClic intercambiaron las tradicionales felicitaciones, Joaquín Rosas refirió que este periódico se ha se ha construido comunicando información política, pero también con todos los asuntos que le competen e interesan a toda la sociedad, atendiendo lo cultural, lo artístico y lo empresarial.



Entre las prioridades del medio, explicó, está la de no criticar o condenar a una persona por lo que es o por lo que quiere ser, por ejemplo en materia de género o por sus convicciones personales.



Mientras que en los casos de feminicidios se debe hacer el reporte tal cual se da, protegiendo a la persona, cuidando lo que no se debe de saber y los datos personales, sin criticar, sin condenar, ni decir que la víctima se lo ganó.



Comentó que es esencial el promover la sustentabilidad ecológica, porque nos importa a todos. “Por ejemplo, Veracruz es rico en ríos y vamos a ver qué hace la comunidad, qué hacen los funcionarios, quienes tienen una propuesta, quienes de la sociedad participan en trabajos de saneamiento o promoviendo actividades para que la gente deje de contaminar nuestros cauces y otros cuerpos de agua”.



El Director general manifestó que también es importante continuar cubriendo el desarrollo de la pandemia porque la población tiene que estar informada, añadiendo que es importante dar información alterna sobre este tema, aportando soluciones al encierro como entretenimiento o informando sobre oportunidades de trabajo.



Para terminar, felicitó a los compañeros de Alcalorpolítico.com y TeleClic y los exhortó una vez más a comunicar con la verdad, checar sus datos y no arriesgar con informaciones falsas.