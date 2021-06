En algunos municipios y distritos "hasta los muertos votaron", afirma Todos por Veracruz

Al señalar que algunos municipios y distritos “hasta los muertos votaron”, el representante de Todos por Veracruz (TxV), ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Osvaldo Villalobos Mendoza, también cuestionó la cifra de participación ciudadana que muestra el Sistema Integral de Cómputos Distritales y Municipales.



En su intervención la noche de este domingo, durante la sesión permanente, aseguró que en Tenochtitlan supuestamente votó el 104 %, lo que demuestra según él, un rebase “exagerado” de la lista nominal de esa demarcación.



“Cosa que a los partidos que estamos peleando ese famoso 3 % de votación nos viene afectando esta situación, no queremos culpar a nadie, pero cómo pueden suceder este tipo de acciones”, cuestionó,



Villalobos Mendoza apuntó que en 5 mil 708 casillas instaladas en la Entidad, rebasan el 60 % de la participación, “y haciendo un análisis de participación de cada ciudadano en esas casillas, en algunos de los casos, no alcanzan ni el minuto y medio en estar dentro de la casilla, sabemos que eso no puede ser cierto”.



Reiteró que en los comicios del pasado 6 de junio, “no todo fue la participación de los ciudadanos”, y aunque quiso compartir la información que estaba exponiendo vía remota en el sistema de videoconferencia, ésta nunca se pudo visualizar.



Luego de escuchar lo planteado por el representante de TxV, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que analizarán los datos que presentó en la plenaria, sin responder directamente a los cuestionamientos que hizo en torno al “exceso” de votación.