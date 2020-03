En Amatlán, albergue de migrantes "Las Patronas" no deja de trabajar por virus

El albergue de migrantes "Las Patronas" seguirá abierto pese a la contingencia del COVID-19.



Al respecto, Norma Romero Vázquez, coordinadora del grupo, mencionó que de momento no prevén cerrar el albergue pues todos los días reciben la llegada de migrantes, a quienes les dan de comer.



"Nosotras no pensamos cerrar el albergue, tenemos muy claro el servicio, tenemos fe, somos mujeres de fe, no podemos cerrar el albergue porque si todos cerramos, ¿a dónde van los muchachos?"



“Nosotros no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo ni por el coronavirus, vamos a seguir trabajando, vamos a tomar precauciones con los migrantes mexicanos como con centroamericanos que están pasando, igualmente con los voluntarios que llegan con nosotros", dijo.



Mencionó que ya han tomado las medidas necesarias par evitar contagios del COVID-19 pero sobre todo realizan breves chequeos médicos a los migrantes para ver si tienen algún síntoma similar al de esta enfermedad.



"Les preguntamos si han tenido dolor de cabeza, si han tenido dolor de cuerpo, si presentaron temperatura, dependiendo de cómo vayan contestando vamos a identificar si tienen dolor de cabeza por insolación (…) pero si vemos que esas molestias las tuvieron en el camino y las traen consigo, quiere decir que es una alerta; (...) ya tuvimos nuestra charla, ya les expusimos el aseo personal de ellos, el tener que lavarse las manos con agua y jabón, usar el gel, bañarse", dijo.



Romero Vázquez aclaró que el hecho de que hayan cerrado las fronteras no quiere decir que el flujo de migrantes haya parado, pues todavía llegan decenas de hombres y mujeres provenientes de otros países.



Sin embargo, aclaró que la contingencia las ha afectado pues los insumos se han encarecido, por lo que pidió apoyo a la ciudadanía para donar comida como arroz, frijoles y enlatados, así como jabón, agua y gel antibacterial para continuar atendiendo a los migrantes.



"Ahorita lo que nos gustaría mucho que nos pudieran donar es el jabón líquido, el gel antibacterial, el cubrebocas, igualmente guantes para el aseo. Nos hace falta también el frijol, el arroz y el aceite porque seguimos dando la atención aparte", destacó.



Cualquier apoyo, la ciudadanía puede comunicarse al número 271 710 4875.