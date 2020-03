En análisis, medidas de apoyo a comerciantes de Xalapa: Regidor

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, y titular de la Comisión Edilicia De Desarrollo Económico, Juan Gabriel Fernández Garibay, aseguró que están considerando un paquete de alternativas para todos los empresarios, comerciantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, tras la medida tomada del cierre temporal de algunos establecimientos.



"Tenemos que escuchar a todos, y de esta manera buscar un paquete de estímulos. Hemos hablado desde la condonación del agua, hemos hablado la condonación de la recolección de basura y otros recursos, pero sería irresponsable de mi parte decirles exactamente qué es lo que se está haciendo".



En ese sentido, Fernández Garibay señaló que están a la espera de que el presidente municipal Hipólito Rodríguez les haga llegar la propuesta del paquete emergente para apoyos al dicho sector empresarial.



"El Alcalde se comprometió de que el día de hoy nos entregará una propuesta del paquete emergente, del paquete de apoyos. Tenemos que apoyar a distintos sectores, hay sectores que van a ser más golpeados que otros, esa es una realidad, este es un momento de no dividir", comentó.



Ante las medidas tomadas por autoridades municipales de cancelar la operación de bares, cantinas, botaneros, antros y demás lugares de este giro, mencionó que se reunirán con representantes de las cámaras empresariales.



Así también, comentó que le ha hecho llegar una propuesta al Director de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez Ríos, para que se autorice a los inspectores realizar recorridos y verificar que en los supermercados y demás comercios, no se esté lucrando con los precios de los productos.



"Le hacía una propuesta de que los inspectores pudieran empezar a revisar que no se lucre con los precios, si bien no tiene (autoridad como) PROFECO, sí podrían revisar que no se esté lucrando con los precios e informarle a PROFECO", concluyó.