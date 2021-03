El presidente municipal de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, adelantó que las Comisiones de Salud y de Desarrollo Económico ya analizan la petición de los empresarios restauranteros y bares de ampliar horario de venta de bebidas alcohólicas.



La semana anterior, restauranteros solicitaron ampliar la venta de licor hasta las 00:00 horas y no a las 22:00, como actualmente se dispone.



“Lo están examinando en este momento las comisiones, la Comisión de Salud y la de Desarrollo Económico porque es un tema que amerita una reflexión y un análisis cuidadoso”.



Sin embargo el Alcalde recalcó que debido al incremento en casos de COVID en Xalapa, no es momento de abordar dicho tema.



“Y en consecuencia determinar que en este momento se incremente el horario no es afortunado, tenemos que esperar unos días”.