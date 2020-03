En Apazapan, camión de Bomberos ahora es “auto maceta”

Un grupo de pobladores de Apazapan denunciaron que desde hace varios años, un camión de bomberos, que fue donado por la Cementera que está situada en ese lugar en beneficio de la población, fue abandonado en las calles sin que ninguna autoridad le dé uso o disposición.



Refirieron que han transcurrido unas dos administraciones y ninguna ha dispuesto de la unidad de emergencia, la cual, a decir de los habitantes, ya no sirve y sólo fue arrumbada atrás del Palacio Municipal.



"Nosotros que recordemos, sólo una vez fue usado para apagar un cerro por la cementera pero eso fue hace años, fuera de eso nunca se ha usado. Ya van dos administraciones, unos 7 años más o menos, que nadie hace algo para recuperar el camión o usarlo", comentaron.



Lamentaron que la unidad no sea usada, pues reconocieron que incluso ya le han quitado algunas piezas y poco a poco por las inclemencias del tiempo, se está echando a perder por dentro y por fuera.



“Era el juguete de los chamacos, ahí se escondían pero ha servido para todo, es un basurero también y le han quitado piezas, la manguera se ve que ya está cristalizada y es una lástima pues son unidades caras”, precisaron.



Aunque reconocieron que en Apazapan no se han registrado incendios de gran magnitud, indicaron que tendría que ser la unidad de Protección Civil Municipal quien atienda cualquier emergencia.



“Hasta ahorita no ha habido incendios y si hubiera tendría que atender la unidad de Protección Civil”, acotaron.



Por ello, exhortaron a las autoridades a disponer del camión y retirarlo de las calles.