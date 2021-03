En asesinato de Gladys Merlín y su hija no habrá impunidad, reitera Presidente

Por segunda ocasión, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó en su mensaje matutino a nivel nacional que en el feminicidio de Gladys Merlín y Carla Enríquez no habrá impunidad.



Reconoció que el Gobierno Estatal y el Federal trabajan de la mano, tanto así que ya hay detenidos y órdenes de aprehensión.



"Es un asesinato de dos mujeres, la mamá e hija en Cosoleacaque, aquí cerca, lamentable. Se considera feminicidio. Decirle a los veracruzanos que han estado actuando el Gobierno del Estado y el Federal; ya hay detenidos y órdenes de aprehensión. Se ha avanzado mucho en la investigación; espero pronto se esclarezca el asesinato", dijo.



El Presidente expuso que actualmente ya no hay impunidad como en la antigüedad, donde la delincuencia tenía secuestradas a las instituciones y era parte del Gobierno y no se castigaba a los responsables.



"No habrá impunidad, ya no existe, no es como antes que cometían un crimen y como había influencias o la delincuencia tenía secuestradas a las instituciones, la delincuencia era parte del Gobierno y no se castigaba a los responsables, ahora es distinto, está bien pintada la raya ante delincuencia y autoridades. Daremos respuesta y protección a la gente", sostuvo.