En atención a pandemia, cada quien debe asumir su responsabilidad: Sacerdote

En los tiempos que vivimos a consecuencia del COVID-19, más que echar culpas, todos debemos asumir una responsabilidad y actuar desde nuestra trinchera para prevenir que el número de casos aumente, manifestó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, luego de ser cuestionado en referencia a que se canceló el semáforo de Coronavirus por inconsistencias en reportes estatales.



“Vemos cómo quienes trabajan en los hospitales están haciendo su mayor esfuerzo y en el caso de las autoridades, sabemos que el cruce de información es muy importante pero también las estrategias que se van siguiendo”.



Por ello, reiteró que no es tiempo de echar culpas, sino de trabajar cada persona desde el lugar que le corresponde.



De igual forma, dijo que la realidad actual implica diferentes variables, lo que significa que actividades como las religiosas y las educativas dependen del semáforo.



“Aunque se haga un regreso escalonado, sabemos que bastaría un descuido, una sola persona que sea portador del virus, para que se genere un contagio escolar o comunitario”.



Por ello, destacó que la actualidad revela lo que los obispos ya habían indicado: “que estamos asistiendo a un cambio de época y no una época de cambio, lo cual implica un cambio de paradigmas a nivel escolar, de la Iglesia, de Gobierno, mientras no se tenga una inmunidad en el país”.