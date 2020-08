En Atoyac, hallan cadáver de hombre, encobijado y con huellas de tortura

El cadáver de un hombre, encobijado y con huellas de tortura, fue hallado en la Explanada de la Sección 23, en la localidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac.



El cuerpo fue localizado cerca de la 7:30 horas de este lunes por vecinos del lugar, quienes se percataron que el individuo no respondía y de inmediato solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio.



Al lugar arribó personal de Protección Civil y de la Policía Municipal, quien pudo constatar que el hombre ya no tenía signos vitales y acordonó el área.



Más tarde llegó personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo, que sería enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).



De acuerdo a informes recabados, este individuo era empleado de un comerciante de pollos en esta Congregación General Miguel Aleman, conocido como Potrero Nuevo.



De acuerdo a los primeros indicios, esta persona presentaba huellas de tortura y se presume que fue arrojado en el lugar, muy cerca de un negocio que se ubica en la Explanada de la Sección 23.



Hasta el momento el cuerpo no ha sido identificado oficialmente.