En aumento casos de cáncer en mujeres más jóvenes, alertan

El cáncer de mama se mantiene como la principal causa de muerte y cada día son más los casos que se detectan en mujeres jóvenes, señala la doctora Ilse Josselin Bock Vidal.



La responsable de programa Cáncer de Mama en la Jurisdicción Sanitaria número 2 indicó que por ello sigue haciendo labor de concientización en todos los municipios de esta demarcación para que las mujeres no bajen la guardia.



Recalcó que se trata de una enfermedad multifactorial, es decir, influyen la herencia familiar, una patología mamaria benigna, menstruación antes de los 12 años, menopausia después de los 52, no tener hijos o no haber amamantado, entre otros.



Asimismo, advirtió que no se puede prevenir, pero se puede atacar por completo cuando es detectada de manera oportuna, por lo que insistió que se deben efectuar las exploraciones y chequeos frecuentemente en las respectivas unidades de salud.



Bock Vidal mencionó que la enfermedad se presenta principalmente entre los 40 a 60 años, pero desgraciadamente cada año hay más jóvenes con el padecimiento, recalcó.



Las cifras del Sector Salud, añadió, revelan que, del total de los casos que se detectan, el 15 por ciento corresponde a mujeres menores de 35 años, en las que, subrayó, si se descubre en fase inicial, es posible erradicarlo.