En autopista Orizaba-Nogales, camioneta volcó y camión impactó muro de contención

Una camioneta propiedad de la empresa Izzi volcó la tarde de este miércoles en la autopista Orizaba-Nogales, mientras que el conductor de un camión tipo plataforma “patinó” y se impactó contra el muro de contención en el mismo tramo.El primer accidente ocurrió cuando el conductor de un auto compacto de la empresa de telecomunicaciones circulaba sobre la autopista en dirección a Orizaba.Al ingresar al entronque de Vicente Guerrero, el conductor no tomó precauciones y lo hizo a velocidad inmoderada sobre piso mojado, perdiendo el control del auto compacto.La unidad volcó y derrapó sobre su costado izquierdo hasta quedar varado. En el interior el chofer y copiloto resultaron lesionados, pero no de consideración.En el mismo tramo de autopista, pero en dirección a Nogales, el conductor de un camión Dina, tipo plataforma cargado con unos 200 tabiques, patinó en piso mojado.A la altura de la laguna de Nogales, el conductor perdió el control y chocó contra el muro de contención, deslizando los muros de concreto hacia el carril contrario de la autopista.Afortunadamente en ese momento no circulaba ningún vehículo sobre el carril contrario pero fue necesario cerrar la circulación en dicho carril.De ambos accidentes tomó conocimiento personal de Caminos y Puentes Federales, así como de la Guardia Nacional y del servicio de grúas para el retiro de las unidades accidentadas.