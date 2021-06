En Ayahualulco, escuelas regresarán a las aulas el próximo ciclo escolar

Planteles educativos de Ayahualulco no regresarán a las clases presenciales hasta el siguiente ciclo escolar, debido a que hay preocupación por parte de los padres de familia, pues este municipio presentó una alta cifra de contagios y fallecimientos, aunque éstos no fueron reportados ante las autoridades de Salud.



Al respecto, la directora de la Telesecundaria “Rafael Ramírez” de la localidad de Los Altos, Pilar de la Luz Arcos, indicó la situación que se vive es difícil, por lo que este plantel prevé regresar a las aulas en el mes de agosto.



Y es que la docente señaló que en Los Altos se presentaron varias muertes por COVID-19, por lo que los padres de familia están preocupados y debido a esto no regresarán hasta que existan más condiciones de salud.



“Es difícil por la situación que se vive, más allá, muchas personas fallecieron, lo más probable que regresemos en agosto. Los profesores con ganas de regresar pero los padres preocupados, en la Telesecundaria seguimos de manera virtual”.



Por su parte, la directora del Kinder "Niños Héroes" en la comunidad de Plan de La Cruz, Jaqueline Olmos, señaló que, en el caso de esta escuela, hay ánimos de regresar pero hay reservas, pues lo padres de familia temen que se puedan registrar contagios debido a que muchas personas y los niños no han recibido la vacuna.



“La propagación estuvo presente, muchos casos no eran comunicados por miedo a ser rechazados, la gente no lo notificaba a las autoridades por eso el registro era con menor cantidad de infectados. Con ánimo de regresar pero con reservas, aunque estemos vacunados los padres no ni los niños, son inquietudes de ellos, de querer volver pero tienen sus reservas”, dijo.



Ante esto, aseguró que los padres y madres prefieren continuar con las clases a distancia, pues valoran mucho la salud de sus hijos.



En tanto, en el Jardín de Niños “Emanuel Kant” en la localidad de La Toma, dirigido por la docente Berenice García, aunque se trata de una comunidad pequeña dijo que hay miedo, razón por la cual entre padres y directivos valoran el regreso.



“Están preocupados por el regreso a clases porque no está al cien por ciento controlada la pandemia, aunque es comunidad pequeña hay miedo de regresar, de que los niños no están vacunados, no todos están a salvo al cien por ciento. Estamos en eso, porque es algo voluntario, vamos a ver las medidas, de qué manera será el regreso escalonado, está en un veremos aún”, mencionó.