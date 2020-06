En Ayahualulco, van 60 muertes por posible COVID-19, afirma Alcalde

Un promedio de 60 fallecimientos por posible COVID-19 se han registrado en el municipio de Ayahualulco, así lo dio a conocer el alcalde Filiberto Morales Rosas.



Entrevistado, dijo que urge la intervención del Gobierno del Estado, pues las muertes y contagios continúan y aunque señaló que la administración a su cargo ejecuta medidas para evitar la propagación, se requiere el apoyo de autoridades estatales.



“Se necesita que el Estado intervenga, hacer un llamado para que nos apoyen con medidas más estrictas, porque acá no permitimos hacer eventos y reuniones pero es imposible que todos acaten las órdenes. Tienen que intervenir porque mucha gente sigue muriendo, que se sepa que los casos de muertes siguen y esto no ha disminuido”, aseveró.



El Edil refirió que la ciudadanía evita acudir a los hospitales para atenderse una vez que presentan síntomas y optan por quedarse en sus casas y curarse con remedios caseros, sin embargo, fallecen, razón por la cual la Secretaría de Salud no tiene registrados estos casos.



“La ciudadanía se ha creado una idea, no quieren acudir a los hospitales porque creen que no los atienden o les ponen algo para morir, por eso no asisten a los hospitales y por ende, la Secretaría de Salud no registra todos los casos que hay, en Ayahualulco sólo hay 4 casos registrados pero el nivel de bajas es alarmante”, explicó.



Cabe destacar que el munícipe hizo un llamado a las autoridades estatales y sanitarias el pasado 21 de mayo, fecha en la que su municipio registró 28 fallecimientos por posible COVID-19 y aunque una cuadrilla de la Secretaría de Salud acudió, no pudo ingresar al municipio.



Abundó que el foco rojo de fallecimientos está en las comunidades de Los Altos y Xocotepec pero también la localidad de Xololoyan y la cabecera municipal también registran muertes.



"Nosotros acudimos con el personal del área de salud y los familiares comentan que están enfermos pero no de eso, ellos comentan que tienen tos y gripa pero normal pero al ver tantas bajas eso ya no es normal".



"La gente prefiere estar en sus casas y atenderse con remedios caseros, en Los Altos se trabaja por medio del doctor que está encargado del Centro de Salud, hace unos días le entregamos gel, liquido sanitizante para los hogares, cubrebocas, hemos estado pendientes y repartiendo insumos y despensas”, detalló.