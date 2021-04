En Boca del Río, abarrotados pero con orden en vacunación docente

En el segundo día de vacunación a maestros y personal educativo en Boca del Río, se registraron todavía largas filas y un número considerable de personas, aunque el ingreso hasta el punto de vacunación es constante.



Los docentes nuevamente llegaron desde la madrugada y provenientes de diferentes municipios de la región, esperan varias horas pero afirman que vale la pena.



"Muy contenta porque ya me voy a vacunar, ya estaré lista para mis niños", dijo Laura, docente de San Andrés Tuxtla.



La fila que rodeó nuevamente todo el World Trade Center daba dos vueltas para llegar a las puertas del recinto.



Los docentes afirman que a pesar de las largas filas, la vacunación va rápida, practicante no se detiene y avanzan frecuentemente.



"Me tocó hasta la Plaza de Santa Ana, desde allá vengo pero va rápido, llegué como a las 7 y ya ahorita me falta nada más una vuelta, como una hora más yo creo", dijo Karla, originaria de Veracruz.



"Va rápido, la verdad sí va rápida", dijo Estela de Santiago Tuxtla.



El recinto del World Trade Center se encuentra abarrotado pero avanza con orden.