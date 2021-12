En Boca del Río, crece número de migrantes que piden ayuda

El número de migrantes que acuden a pedir ayuda asistencial a “Casa Santa Ana” en Boca del Río ha incrementado, durante este año, se atendieron a aproximadamente 450 indocumentados con alimentos y un espacio de descanso.De acuerdo con la presidenta del patronato, Patricia Rodríguez de Muñiz, el apoyo que se da es gracias a donaciones que reciben y a las rifas que realizan para obtener recursos.“Ha sido un año de muchos migrantes, de Haití, de África, de Honduras que no fallan y pasan por casa Santa Ana y pueden descansar unos días, no somos albergue como tal, pero sí que descansen, se den una ducha, comida, medicamentos, ropa, calzado y a veces se les ayuda en sus trámites para que puedan continuar su camino”, dijo.Precisó que en el último mes, el número de extranjeros que cruzan por México para llegar a Estados Unidos, ha aumentado todavía más en comparación al resto del año.“Fueron 370 migrantes de enero a noviembre, pero de noviembre a la fecha ha habido mucho más, entonces estamos hablando de un número de 450 aproximadamente”.La afluencia de migrantes repuntó este año, en el 2020 debido a la contingencia sanitaria, al menos a Casa Santa Ana, no llegaron.Además de la ayuda a los migrantes, también apoyan a familias vulnerables, dan despensas, ropa, medicamentos y atención médica.En total, calculan que beneficiaron a 25 mil personas en este último año.