En Boca del Río, hombre quemó camioneta de su vecino; lo captaron en video

Un vecino del fraccionamiento La Joya del municipio de Boca del Río tiene asolados y en constante conflicto a los habitantes de la zona, pues es violento, intolerante y realmente le tienen miedo, pues pese a que está denunciado ante la Fiscalía de Boca del Río, no le hacen nada, argumentando ser influyente.



Incluso, lo grabaron con una cámara de videovigilancia incendiando una camioneta y las autoridades no han procedido contra él.



Esto se presentó la madrugada del domingo, cuando quemó la camioneta de su vecino, aproximadamente a la 1 de la mañana.



Vecinos afirman que Raymundo “N” al parecer cuenta con la protección de la Fiscalía de Boca del Río, ya que por lo menos cinco veces lo han denunciado y la autoridad no hace nada para detenerlo.



Los vecinos están preocupados porque aseguran que el también marino mercante retirado tiene algún desequilibrio de tipo mental, pues es muy violento.



En los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el fraccionamiento, lo captaron cuando en dos ocasiones entra a su domicilio y saca combustible en garrafas para después rociar la camioneta del vecino, prendiéndole fuego a una mecha y la lanza contra la camioneta, de inmediato se genera un fuerte incendio.



Tras el reporte del siniestro, al lugar se movilizaron los Bomberos Conurbados y elementos de la Fuerza Civil y Policía Municipal. Para fortuna de todos, no hubo desgracias humanas.



El agraviado y los vecinos aseguran que el agresor ya cuenta con varias denuncias ante la Fiscalía y no se explican la razón por la que no lo han detenido.



Lo señalan de romper vitrales de algunas casas y que con una navaja ha ponchado las llantas de algunos vehículos, incluso de amenazar de muerte algunos de ellos. El afectado ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Boca del Rio.



Sostiene que por lo menos lleva cinco expedientes que se han generado en los últimos cuatro años por diversos delitos, como daños y amenazas El agraviado está preocupado por la seguridad de su familia.



Los expedientes de las demandas se encuentran en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del municipio de Boca del Río con los números de investigación1388/2019; 1769/2019; y 328/2019 de la Fiscalía primera y quinta.



La intención del afectado es difundir lo que ha hecho este vecino y la pasividad de las autoridades, pues sólo están esperando a que mate alguno de ellos para que ahora sí los escuchen.