En breve, entrarán en operación 58 Bancos del Bienestar en Veracruz: Huerta

58 Bancos del Bienestar estarán entrando en función en Veracruz en los próximos días, entre ellos Córdoba, Zongolica, Atzacan, Omealca, Maltrata, Zongolica y Tezonapa entre otros.Sin embargo, Orizaba sigue en espera pues el alcalde Juan Manuel Diez Franco ofreció un predio que está en litigio y no se puede utilizar por lo que esperaran a que haya otra propuesta.Lo anterior lo dio a conocer el delegado de los programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara tras supervisar el funcionamiento en Córdoba.Aquí entregó hoy 50 tarjetas para adultos mayores y 68 para estudiantes de la Beca Benito Juárez, pero en los próximos días se darán más de mil para personas de la tercera edad que se registraron apenas este año."En Orizaba nos ofrecen un predio en litigio y ya estamos cerrando plazos. Si el Alcalde tiene voluntad se va a apurar si no pues no tendrá una sucursal propia, lo que proponen no es viable", dijo al referirse sobre el lugar que está en disputa legal con evangélicos.Por otra parte agregó que en función ya están 100 bancos en Veracruz se suman 58 en esta semana y a nivel nacional para este año se tiene una meta de 2 mil sucursales en el país lo cual seguro se cumplirá y en Veracruz hay un buen ritmo.