En búsqueda de desaparecidos, falta coordinación entre Comisiones y Fiscalías de los Estados

No hay coordinación efectiva entre las comisiones de búsqueda en los Estados y las Fiscalías locales, fustigó la consejera del "Movimiento Por Nuestros Desaparecidos", Grace Fernández, al participar en la mesa virtual "Investigación criminal: un plan para que 70 mil personas vuelvan a casa".



"Si bien se necesitan políticas públicas y capacidades del Estado para buscar las más de 73 mil personas desaparecidas en el país, sin voluntad política no va a ser posible".



En el panel convocado por México Evalúa, Grace Fernández observó que la principal fuente de investigación y de búsqueda es "el querer", omisión en la cual incurren las instituciones del Estado mexicano.



"En estos muchísimos años, las investigación en búsqueda de personas han sido de una por una, sin embargo, han sido desapariciones 'generalizadas' en ciertos contextos que pudieran haber dado en búsqueda masiva pero al día eso no sucede".



Recalcó que para iniciar una búsqueda masiva se requiere más de dos instituciones y por lo anterior surge una Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones de Búsqueda en los Estados.



Agregó que en ninguna de las 32 entidades existe una coordinación entre las comisiones de búsqueda con las Fiscalías locales para buscar a las y los desaparecidos y perseguir el delito.



"No trabaja bien la Fiscalía y la Comisión no tiene gente, no tiene presupuesto, no tiene capacidades, o trabaja bien la Comisión pero no se lleva bien con la Fiscalía".



Grace Fernández urgió a que aparte de respetar los alcances del marco jurídico de cada institución, se debe trabajar para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas.



Esto, dado que las Fiscalías en los Estados aún obligan a los familiares a esperar de entre 24 a 48 horas para iniciar la investigación, cuando la Ley General obliga a la inmediatez de realizar la búsqueda.



"Después vienen estos temas de la criminalización y la revictimización de las víctimas, les dicen a las familias 'andaban en algo malo', o en el caso de niñas y adolescentes 'ya volverá'".