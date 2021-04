En calma, jornada de vacunación en Veracruz Puerto

En el segundo día de aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores del puerto de Veracruz, la jornada se registra con afluencia constante, sin registrar aglomeraciones.



En el módulo instalado en el auditorio "Benito Juárez" ya no se observan filas a las afueras del recinto, los abuelitos ingresan de manera directa.



Este viernes, la aplicación es para los que se apellidan con letras de la "F" a la "J" y es necesario que presenten su comprobante de la aplicación de la primera dosis de la vacuna de Pfizer.



Cabe destacar que aunque se especificó que la vacuna sería sólo para completar el esquema, adultos mayores que no se aplicaron la primera dosis acudieron a solicitar el biológico.



"No pude venir, pasé a ver y me dijeron que para cuando inicie la vacunación de los de 50 años que venga, ya regresaré entonces", dijo Jorge Castellanos.



Este sábado, los adultos mayores con inicial de su apellido "K" a la "O" deberán acudir por su segunda dosis.