En CAPASITS, esperan indicaciones para actuar ante coronavirus

A más de 20 días de la detección del primer caso de coronavirus en México el pasado 28 de febrero, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) todavía no emite indicaciones específicas dirigidas a los pacientes con VIH-SIDA para reaccionar ante la pandemia.



Dichas instrucciones contribuirían a combatir la desinformación, sobre todo entre dicho sector con una inmunología vulnerable, observó la enlace del Grupo Multisectorial VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Martha Patricia Ponce Jiménez.



"Al menos con los compañeros con los que trabajamos, de nuestro grupo con VIH y las propias indicaciones en los CAPASITS, por el momento no hay indicaciones específicas, que creo que si las debería haber, por la importancia de la información para reducir los niveles de pánico y de angustia", dijo.



Adelantó que por parte del CENSIDA y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se diseñan lineamientos especiales para los usuarios y las usuarias de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).



Lo anterior, incluiría el diferir fechas de consulta para evitar multitudes, agilizar la entrega de medicamentos y recortar los tiempos de espera en los CAPASITS.



"Hay dos vertientes: efectivamente, las personas con el virus de la inmunodeficiencia adquirida estarían dentro de la población vulnerable, igual que diabéticos, hipertensos y cardiacos" explicó.



Sin embargo, de acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), las investigaciones desarrolladas tras la epidemia no comprueban una mayor probabilidad de contagio para las personas con VIH, sino en una equitativa proporción con las demás personas.



"Va a depender de cómo esté tu sistema inmunológico, tengas o no tengas VIH", explicó.