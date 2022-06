En carreteras de Veracruz, matan a comerciantes para robarles, lamenta Diputado

En lo que va del año, 3 comerciantes de Perote han sido asesinados cuando viajaban por carreteras hacia la Ciudad de México.El legislador por dicho Distrito, Paul Martínez Marie, lamentó la situación de inseguridad que existe en dichas vías, insistiendo en que es necesario una estrategia coordinada.Opinó que los militares de la Guardia Nacional que asumieron la comandancia de Perote, que antes estaba a cargo de la Policía Federal de Caminos, deben actuar ante robos y asesinatos a conductores que viajan a la Ciudad de México pasando por Puebla y Tlaxcala.“En estos momentos sabemos que hay una transición entre lo que era la Policía Federal o los que antes eran federales de caminos y ahorita que la Guardia Nacional está tomando el control y que están entregando ya, hablo del caso de Perote, ya están entregando a militares lo que son las comandancias, sí sería importante que ellos que van a tomar ahorita el control tomen en cuenta todas estas denuncias que ha habido”.“En Perote en los últimos 6 meses han matado ya a 3 comerciantes por robarles lo poco que llevaban”, mencionó.Planteó que la delincuencia no conoce de jurisdicciones y aprovechan los huecos en la Ley, sobre todo en materia de seguridad.“Los comerciantes tienen que irse en caravana o contratar seguridad privada para que los lleven a la Ciudad de México a comprar su mercancía y posteriormente a vender sus productos”.Recordó que existe la intención de realizar una reunión con el Secretario de Gobierno del Estado Tlaxcala, en donde son más recurrentes los asaltos, sobre todo en la zona de Huamantla, Cuapiaxtla, así como en la parte colindante Puebla-Veracruz, pasando las casetas que van de la carretera Perote-Amozoc.“Tenemos el caso de comerciantes asaltados; han sido principalmente del lado de Puebla, donde ya no existe jurisdicción de policías estatales (…)”.“Esperamos ahí por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que existan propuestas; por parte nuestra es simplemente que exista más vigilancia, porque realmente han sido despojada gente, que les quitan su mercancía, los golpean, los dejan malheridos, en ocasiones a orillas de las carreteras y lo que estamos pidiendo es vigilancia porque en verdad es intransitable esa zona porque no hay nada de vigilancia cuando pasa uno”, dijo el legislador de MORENA.Señaló que incluso la mayoría de los conductores evitan trasladarse durante la noche, limitando sus trayectos debido a la inseguridad.