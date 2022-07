Las pésimas condiciones de las carreteras siguen generando situaciones de inseguridad; el problema no ha sido resuelto y los asaltos están a la orden del día, denunció el delegado de la zona centro de la Alianza Mexicana de Autotransporte (AMOTAC), Valentín Romero Trujillo."Les estamos exigiendo a los Gobiernos más seguridad en las carreteras, hemos tenido muchas pérdidas en el transporte con los camiones, parece que no hay Guardia Nacional, no vemos ningún tipo de cambio desde que quitaron a la Policía Federal".Hizo énfasis que las carreteras de cuota están en pésimas condiciones, es decir CAPUFE no aplica el recurso en mejorar la red carretera y eso con lleva a que sufran asaltos, pues va de la mano.Asimismo, agregó que están descontentos con el gobierno estatal tras señalar que no quieren eliminar la caseta de peaje 45 de Fortín, sólo la quieren reubicar y es una promesa añeja de quitarla lo cual no han cumplido ni lo harán.