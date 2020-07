En caso Actopan, Congreso analiza pedir a Tribunal Electoral reconsiderar sentencia

El Congreso del Estado revisará si hay condiciones para acatar la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó restituir al exAlcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, a quien se le revocó al mandato el pasado 4 de marzo, y en caso de no retornar a sus funciones, el Alcalde suplente José Alfredo López Carreto deberá asumir el cargo.



Jorge Moreno Salinas, diputado secretario de la Mesa Directiva del Congreso, dijo que una disposición legal también tiene que tener las condiciones para aplicarla.



Al cuestionarle que no hay las condiciones manifestó que se hablaría con la instancia “para que reconsiderara una medida así (…) no vamos a poner en riesgo la tranquilidad de un municipio”.



En ese sentido, expuso que es grave la situación en Actopan ya que las condiciones de varios aspectos son delicadas y difíciles, por lo que refrendó que fue la mejor decisión para el Municipio la decisión del Congreso del Estado.



Moreno Salinas agregó que el Alcalde interino Eduardo Carranza Barrada “está funcionando de momento, bien”.



Cabe recordar que el 17 de este mes, los Magistrados de la Sala Regional Xalapa del TRIFE dieron un plazo de 10 días al Congreso del Estado para restituir al exAlcalde José Paulino Domínguez Sánchez y en caso de no hacerlo el suplente José Alfredo López Carreto deberá asumir el cargo.



De no acatar la resolución se aplicarán medidas de apremio. Los Magistrados también determinaron la invalidez de la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Actopan en la cual se designó como Alcalde interino al Regidor Eduardo Carranza Barradas.