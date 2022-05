En caso de medicamentos embodegados, alguien está mintiendo; alistan denuncia

La asociación Frente Veracruzano Social (FREVESOL) anunció que interpondrá una demanda contra los responsables del abandono de medicamento oncológico en bodegas de SESVER, así como el esclarecimiento de este hecho.El presidente de la asociación, Carlos Hernández Arriaga, declaró que ante las declaraciones del Gobierno, donde se indicó que no existían medicamentos abandonados y que se trataba de notas mal intencionadas. Van a exigir el esclarecimiento y que se le apliquen los cargos correspondientes a quien resulte culpable."Aquí alguien está mintiendo y nosotros queremos encontrar la verdad. Lo único que queremos es que simple y sencillamente, se aclare. Si la autoridad, nuestro Gobierno no tiene nada que ver, pues que los inviten a ustedes (los medios)", comentó.Añadió que la denuncia que se presentará es también en contra de las autoridades de la Secretaría de Salud por el delito de omisión e incumplimiento de un deber legal.Agregó que como asociación civil, no habían intervenido y no han tenido acercamientos con familiares afectados por este incidente, pero ante la grave situación, decidieron actuar."No podemos quedarnos callados, ya no es el momento de seguir siendo omisos y sobre todo que se mencionan notas mal intencionadas", finalizó.