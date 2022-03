En caso José Manuel “N”, CNDH y Juez no actúan a favor de víctima, defiende Cuitláhuac

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, minimizó la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y negó que la Fiscalía de Veracruz hubiera violado los derechos del exfuncionario del Senado de la República, José Manuel “N”, al detenerlo, afirmando que “levanta suspicacias” el actuar del organismo y el Juez federal que amparó al imputado.En conferencia de prensa, el Mandatario cuestionó que con inmediatez la CNDH emitiera una recomendación justo a tiempo para que el juez Jesús Arturo Cuéllar Díaz la usará como argumento para pronunciarse a favor del detenido.“Levanta mis suspicacias, es decir, se apresuró la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el Juez de Distrito tuviera argumento en su resolución en favor del presunto homicida”, dijo.Por ello, comentó que sería “lamentable y triste” si se comprueba que hubo colusión entre el organismo y el juez Cuéllar Díaz para actuar a favor del colaborador, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila.“¿Por qué las instancias de derechos no ven por la víctima?”, cuestionó García Jiménez al advertir que la CNDH sigue sin pronunciarse sobre René Tovar, candidato por la Alcaldía de Cazones asesinado.Además, afirmó que la Fiscalía encabezada por Verónica Hernández Giadáns no debería aceptar la recomendación por la presunta detención arbitraria de José Manuel “N”, pues no hubo violación alguna de derechos.Como ejemplo, señaló que la defensa del imputado ni siquiera alegó ante Juez abusos en la detención, pues no había forma de comprobarlo.“Se demostró ahí ante Juez que no hubo ningunas violaciones, si ahí se hubiera demostrado por parte de abogados defensores el Juez no hubiera avalado dicha detención y supongamos que el Juez se pasó algunas cosas, en el mecanismo judicial que existe en algún momento lo hubieran señalado”Por ello, afirmó, los abogados de José Manuel “N” prefirieron acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.