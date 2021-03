En Castillo de Teayo, al norte de Veracruz, primer viernes de marzo será sin chamanes

En la víspera del primer viernes de marzo, dedicado tradicionalmente a ritos y limpias con hierbas y brebajes que supuestamente ayudan a prevenir o curar enfermedades, cortar envidias, “salaciones” y otros males, autoridades locales informaron que no habrá actividades de este tipo en zonas públicas.



Y es que debido a la pandemia, aunado a que Castillo de Teayo es uno de los tres municipios de Veracruz en el que prevalece semáforo sanitario en color rojo, es decir, de máximo riesgo de contagios, no se otorgaron permisos para realizar rituales, corroboró el director de Seguridad Pública Municipal, Eugenio Urrutia Gómez.



Con ello, los brujos o chamanes no podrán instalarse durante este primer viernes de marzo en la explanada de la pirámide, ubicada en la zona centro de esta villa.



En otras ocasiones, al igual que el 21 de marzo, fecha en que ocurre el equinoccio de primavera, curanderos de la región se instalaban frente al edificio prehispánico pero en este año y debido a la pandemia no se autorizaron permisos, a fin de evitar aglomeraciones.



Al respecto, el señor Antonio Cruz Hernández, uno de los médicos tradicionales de la zona, refirió que las llamadas “limpias” sirven para ayudar a resolver “problemas espirituales”, además de “curar de espanto”, por ejemplo, a personas que sufrieron algún accidente, cosas que, dijo, “no curan los doctores”.



Sin embargo, aclaró que hay casos en los cuales los mismos curanderos recomiendan ir al doctor, cuando se trata de enfermedades que deben ser atendidas por los profesionales de la salud.