En Castillo de Teayo, sequía acabó con 14 mil hectáreas de naranja

Productores de naranja del municipio de Castillo de Teayo se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) para exigir a su titular, Eduardo Cadena Cerón, otorgarles el Seguro Catastrófico por las afectaciones sufridas por la sequía que azotó esa región.



Cesáreo Pérez, de la comunidad de La Defensa, señaló que la comitiva que se trasladó hasta esta capital representa a 390 productores de ese municipio y demandan ser incluidos en el padrón de afectados por la sequía del año pasado.



Expresó que por esta situación se tuvo una pérdida total de 14 mil hectáreas de naranja, por lo que no cuentan con recursos suficientes para hacer frente a este problema y estar en condiciones de llevar a cabo las tareas para recuperar los cultivos, así como para el sostenimiento de sus familias.



A esta manifestación también se sumaron productores de plátano y de limón de los municipios de San Rafael y de Martínez de la Torre.



A decir de Ignacio Martínez, productor de plátano de San Rafael, dijo que ellos también resultaron afectados por la sequía y acudieron a esta capital “debido a que no nos han llegado los apoyos comprometidos por las autoridades agropecuarias”.



Explicó que se secaron más de un millón de árboles frutales, como limón persa, plátano y naranja. Se perdieron entre cítricos y plátano unas 9 mil hectáreas, resultando afectados unos 15 mil productores.



“Con esta situación no hay cosecha, no hay nada. No tenemos dinero para volver a empezar, por lo que estamos aquí para pedir el apoyo y poder activar el campo. Nosotros no venimos en son de política, venimos en son de que nos apoyen para activar al campo,” añadió.



Finalmente, dio a conocer que la sequía se prolongó por siete meses durante el 2019, una sequía que no se había visto en la zona. “Los árboles se murieron, se murió todo. Es por eso que estamos aquí”.



Los productores advirtieron que no se regresarán a sus localidades de origen hasta que se les diga que los apoyarán para resarcir las pérdidas de sus cultivos.