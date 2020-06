En Centro Histórico de Veracruz, registran 80 edificios en riesgo

En el Centro Histórico del puerto de Veracruz, alrededor de 80 edificios están en riesgo debido al abandono en el que se encuentran. Presentan constante desprendimiento de sus estructuras.



Aunque durante el sismo del pasado martes que alcanzó 7.5 grados, no se reportaron afectaciones, existe el peligro de que alguna de sus cornisas colapse debido a que no reciben mantenimiento.



"Son más de 80 edificios en los que existe desprendimiento de sus estructuras, no quiero decir que se vaya a caer pero sí hay desprendimientos de éstos; afortunadamente no tuvimos problemas por el sismo", dijo el director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona.



La responsabilidad de rehabilitar los edificios en el primer cuadro de la ciudad es de los propietarios y los que son catalogados como históricos deben también contar con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia.



Por parte de Protección Civil, se realizaron ya recomendaciones a los propietarios de estos edificios que están vulnerables no sólo por sismos, si no por los vientos del norte y lluvias.



"Si llegase a caer un elementos estructural y llegase a lastimar a alguna persona, el responsable sería yo como propietario del inmueble. Se han levantado actas, se han hecho recomendaciones, no lo vamos a arreglar nosotros, hay corresponsabilidades, en este caso son los propietarios los que lo tienen que hacer, ellos sabrán en qué momento lo podrán hacer", dijo.



Constantemente se reporta, por parte de habitantes y empleados de la zona, la caída de parte de las estructuras de los inmuebles que dañan a quienes caminan por las banquetas del Centro Histórico.