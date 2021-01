En Chacaltianguis, multa de $300 a quien no porte cubrebocas en la vía pública

Con la finalidad de contener contagios de COVID-19, sobre todo ante la nueva cepa que es un 70 por ciento más transmisible, a partir del próximo lunes y hasta nuevo aviso en el municipio de Chacaltianguis se aplicarán multas de 300 pesos y hasta 20 mil pesos a quienes no acaten las nuevas medidas que entrarán en vigor.



El Cabildo de Chacaltianguis, que preside Mayra Janeth Torres Domínguez, acordó hacer obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública y quien no acate esa disposición será acreedor a una multa de 300 pesos.



Sin embargo, se aprobó que los bares, cantinas y depósitos de cerveza podrán dar servicio sólo viernes, sábados y domingos en un horario de las 12 del día a las 10 de la noche, el resto de la semana tendrán que permanecer cerrados.



En esos establecimientos se tendrá que recudir a un 50 por ciento la presencia de parroquianos y los trabajadores tendrán que usar de manera obligada cubrebocas y gel antibacterial; el incumplimiento de esa medida implica una multa de 20 mil pesos.



En tiendas de abarrotes y almacenes el uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial será obligatorio para empleados y público en general y también queda prohibido todo evento social, incumplir esta disposición derivará en una multa de 10 mil pesos.



El Ayuntamiento aprobó que las actividades religiosas en templos e iglesias se realicen con las medidas preventivas, como es reducir al 50 por ciento la presencia de fieles, guardar la sana distancia, uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial; el incumplimiento de esa disposición implica una sanción, sin embargo, no se definió de qué tipo.



Los eventos deportivos quedan suspendidos y quien organice alguno será sancionado con 5 mil pesos; en los establecimientos de comida es obligatorio el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y la capacidad se reducirá al 50 por ciento, no acatar esa medida implica una sanción de mil pesos.



Asimismo, los gimnasios permanecerán abiertos con las medidas preventivas, de lo contrario se aplicará una sanción de 2 mil pesos y para el transporte público sólo se permitirá tres personas por taxi y las unidades deberán llevar las ventanillas abiertas y en los mototaxis sólo dos personas, el incumplimiento de esa disposición será sancionada con mil pesos.



Además, los parques recreativos permanecerán abierto con la indicación del uso de cubrebocas y guardar la sana distancia.