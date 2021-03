En Chicontepec, Subagente Municipal usurpó funciones de ministerial, juez y carcelero

Un Subagente Municipal de una congregación de Chicontepec usurpó las funciones de Policía Ministerial, Juez y Alcaide al detener y encarcelar sin justificación a una persona de la comunidad.



De acuerdo con la recomendación 10-2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el servidor justificó tal actuar como parte de las facultades otorgadas por la Junta Local, la cual se rige por usos y costumbres.



Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2018, cuando policías comunitarios abordaron a la víctima en la congregación después de realizar faena y lo encerraron en la cárcel de la localidad, “por órdenes del subagente municipal”.



Además, los policías encerraron a otros dos pobladores, sin que existiera la comisión de un delito en flagrancia, o una orden de aprehensión por parte de un juez de control.



De la detención, que violó el derecho a la libertad personal del quejoso, no existió registro en un cuaderno o libro de control, tampoco existió documento que respalde de las facultades que le dio la comunidad, entre éstas, del nombramiento de policías comunitarios o de la detención en situaciones donde no existiera la flagrancia de un delito.



Y aunque el agente municipal justificó que el quejoso actuó de manera agresiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que “las conductas verbalmente agresivas, como los ultrajes e injurias son acciones que por sí mismas no son motivo suficiente para afectar la libertad de las personas”.



El Subagente tampoco dio aviso al Ayuntamiento de Chicontepec ni hizo conocimiento de lo sucedido a la representante legal del municipio, en la persona de la Síndica.