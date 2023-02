En Chontla, jóvenes indígenas migran por falta de empleo y educación

Néstor Enrique Sosa Peña, alcalde del municipio de Chontla, señaló que se pasa por una situación severa de migración por parte de jóvenes indígenas que buscan oportunidades de empleo en ciudades grandes, así como oportunidades de educación.“En el tema de la migración, lamentablemente el municipio, al no contar con las suficientes fuentes de empleo y de estudio, se cumple un ciclo de los propios jóvenes; yo lo viví muy de cerca cuando tuve la oportunidad de estudiar ahí en el municipio y después salir a la ciudad de Xalapa, para prepararnos”.Aseguró que los jóvenes Tenek y Náhuatl cumplen con ese ciclo de migración después de terminar la preparatoria.“El que tiene la oportunidad puede acudir a una universidad cercana, hablando de la población indígena, por decirlo así. Quien no pues a migrar a ciudades como Monterrey, como Guadalajara, incluso a Estados Unidos o a la Ciudad de México para poder buscar una oportunidad laboral y no a dedicarse únicamente a la actividad primaria, muy importante por supuesto en el municipio de la agricultura y ganadería”.Y es que pese a que Chontla sea un municipio compuesto principalmente por población Tenek y Náhuatl, Sosa Peña reconoció que existe un tema de discriminación entre sus habitantes, sin embargo aseguró que hay avances que demuestran unidad del sector.“En el tema de discriminación creo que vamos abriendo la brecha, lo cual es muy importante. Yo quiero decirles que estoy muy contento porque por primera vez en la historia de nuestro municipio, el pueblo Tenek y los pueblos Náhuatl dieron ese bastón de mando al presidente municipal, lo que nos representa para nosotros un avance importante a vernos como una misma sociedad”.Dentro de estos avances que han mejorado al municipio, destacó la creación de la Dirección de Pueblos Indígenas y la creación de la Comisión Edilicia de Atención a Población Indígena con programas específicos dentro del municipio.Asimismo, señaló que construirán un comedor comunitario, con lo que buscan que los pobladores disfruten de este servicio dentro del palacio municipal.“Son acciones que a veces de primera mano la sociedad no las entiende, pero que al momento de irlas haciendo vamos incluyendo a esta población que fundó al municipio y a quien debemos, sino es que todo pero gran parte, de nuestra historia a la población Náhuatl y a la población Tenek del municipio de Chontla”, comentó Sosa Peña.