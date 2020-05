En ciudad de Veracruz, cerrarán Centro a partir del jueves

En la ciudad de Veracruz, será hasta este jueves cuando se cierre el Centro, como decretó el Gobierno del Estado que debía hacerse desde hoy miércoles ante la pandemia de COVID-19.



De acuerdo con el director de Gobernación, Gianfranco Melchor Robinsón, la administración estatal no ha notificado al Ayuntamiento de la medida, pese a ser difundida por el mismo Gobernador a través de redes sociales.



"Eso fue parte de Gobierno del Estado. El comunicado lo pasaron tardísimo ayer y de hecho no nos han notificado", dijo.



Detalló que los puntos que actualmente tienen restricción vial es por operativo del Tránsito Estatal, pero no del municipio.



"Hoy no, los que están que son 3 o 4 son de Gobierno del Estado. Cañonero Tampico y González Pages Allende y Juan Soto, y Juan Soto e Hidalgo".



Melchor Robinsón precisó que con respecto a los filtros sanitarios que pide se instale como parte de las acciones preventivas por el COVID-19, el municipio no lo llevará a cabo, porque no cuenta con la capacidad para ello.



"Nosotros no tenemos la capacidad de poner filtros, no sé si Gobierno del Estado los vaya a implementar", dijo.