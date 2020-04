En Clínica 14 del IMSS, en Veracruz, contagiados de COVID-19 siguen trabajando

La fase 3 de coronavirus, periodo de mayor contagio, ya está activa a nivel nacional y personal médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 14 del IMSS, en el puerto de Veracruz, está preocupado porque aún no le dotan de insumos primarios para el manejo de los pacientes con síntomas del COVID-19.Explicaron que los cubrebocas, caretas y material de protección que usan han sido donados por la sociedad, toda vez que sólo les proporcionan un cubrebocas al día y es “sencillo”.Además, afirman que director de la clínica, Víctor Bernal Dolores, ha impedido que reciban donaciones, argumentando que no son los adecuados pero es lo único que tienen para hacer frente a la contingencia.“Los insumos que han dado son los de TAMSA pero no lo vemos reflejado; una chica llegó a donar este tipo de insumos y le dijo el Director que no, porque no son de calidad pero para nosotros es necesario, de algo a nada; ella se fue a la 71 a Díaz Mirón y sí las aceptaron. Las donaciones que vienen de gente común de la calle, no las acepta, nos las dan por otros lados y así las metemos", dijo Hiram López González, camillero de la UMAE 14.Ante las demandas que han realizado, les habían informado que las donaciones, como la que hizo la empresa Tenaris-TAMSA de material médico especializado, se distribuirían en la fase 3 de la emergencia, sin embargo, siguen a la espera."Han hecho donaciones, empresas privadas han ido a apoyarnos, personas de la sociedad han ido a llevarnos mascarillas, son mascarillas que consiguen con su dinero, enfermeras nos dan y es con lo que contamos", dijo el trabajador.Asimismo, contradiciendo indicaciones de autoridades federales, personal médico vulnerable al virus Incluso, López González aseguró que al personal médico infectado no se le respeta la cuarentena para la recuperación y son requeridos para presentarse a laborar."Hay una compañera que tiene diabetes, hipertensión y no la apoyan, tenemos derecho, salió a nivel nacional. Tenemos el caso de una compañera que fue positivo y a los 7 días ya está aquí porque tiene que trabajar y estaba muy mal, nos dieron colores de cómo debemos vestir, rojo, amarillo y verde. Y todos somos amarillo, nos llega un COVID y amarillo", dijo.Los trabajadores que están en las áreas de concentración de los pacientes con posible positivo de COVID-19, están preocupados, debido a que no hay el manejo adecuado de los enfermos y no se respetan las áreas designadas para quienes presentan síntomas, trasladándolos a diferentes zonas y poniendo en riesgo a todo el hospital.