En Clínica del IMSS de Orizaba, personal médico se congregó para festejo

Derechohabientes de la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 6 del lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Orizaba, denunciaron a través de redes sociales que trabajadores de la clínica se congregaron este martes, pese a la pandemia, para festejar el Día de la Asistente Médica.



En la imagen difundida se observa a unos 19 trabajadores cerca unos de otros, sólo una con cubrebocas y todos alrededor de una olla con comida.



Por redes, ciudadanos reprocharon que el personal médico debe asumir la importancia de evitar la transmisión del COVID-19 y que “el buen juez por su casa empieza”, es decir, que no debería estarse reuniendo para algún festejo.



Calificaron como una imprudencia su actuar, más porque el personal conoce cuáles son los riesgos de convivir en un espacio tan reducido.



Asimismo, comentaron que si bien es cierto que se tiene que reconocer la labor de quienes son las auxiliares médicas, este no es el mejor momento para tal actividad, por el riesgo de propagar el Coronavirus.