En Clínica del ISSSTE, en Xalapa, se dicen “cansados de que no hay medicamentos”

Debido a la falta de medicamentos, usuarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) protestaron la mañana de este lunes en la clínica de San Bruno, en Xalapa.



"Estamos cansados, cansados, de que no hay medicamentos, viene uno con su receta y no la surten", denunció uno de los inconformes, paciente con diabetes, que pidió anonimato.



Enfatizó que en su caso, por prescripción, debe consumir una combinación de amlodipino con metformina, y en los días de suerte, a veces tienen uno o el otro.



"Vengo al ISSSTE porque soy jubilado y pensionados, pero a mí me tienen desfasado con los medicamentos y por eso vengo: porque no hay medicamentos; los medicamentos están agotados y no es capaz esta gente de pedir medicamentos faltantes", dijo.



Señaló que la problemática no es "de ahorita"; pero el "cuete" explotó en estos días.



"No sé si vino ayer, hubiera visto la cola que había desde aquí, hasta el otro lado, porque venían por medicamentos, y a toda la gente la regresaban porque no podían surtir (las recetas)", afirmó.



Reprochó además la prepotencia de la administradora de la Clínica San Bruno, María García Ramón.



"Porque es muy déspota, ¿y quién quiere que se le trate mal? No nos ha recibido y estamos aquí desde las siete de la mañana y no se ha presentado ninguna autoridad a darnos la cara", dijo afirmó.



Es tema político: trabajadores



Por su parte, la trabajadora Ernestina Rivera Delgado, con 35 años de servicio en el ISSSTE, calificó la movilización en la clínica como un acto político y señaló que los manifestantes no son derechohabientes de la institución.



"Yo personalmente fui, le pedí a esas personas su carnet (de citas programadas), y le dije 'yo voy, me formo y le entrego sus medicamentos' y nadie dijo 'yo'", dijo.



Acusó que incluso un manifestante encapuchado agredió a una trabajadora.



"Creemos que las personas están pagadas, están queriendo impedir que entren los derechohabientes y es una situación ajena, creemos que están pagados y no sabemos quién", dijo y señaló que los manifestantes negaron conocer a la administradora del hospital.



"Nada tiene que ver la licenciada Maricruz, esto se ve que es orquestado, sabemos quién pero no tenemos el dato preciso", dijo.