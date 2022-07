En clínica rural de Ixhuatlancillo mandan a enfermos a hospital privado de Orizaba

Sin importar que son personas de escasos recursos, personal de la Unidad de Medicina Rural La Cieneguilla presiona a las mujeres embarazadas y pacientes a que se atiendan en un determinado sanatorio particular de Orizaba, en donde les presumiblemente les ofrecen paquetes muy económicos, pero a la hora del parto siempre hay complicaciones y terminan cobrándoles cuatro o cinco veces más, acusaron mujeres de Ixhuatlancillo.Las quejosas indicaron que a pesar de que durante todo su embarazo llevan un control, el enfermero Artemio Martínez Suárez y la doctora Eunice Meza Vásquez no les da nunca la referencia médica para ser atendidas en el Hospital Regional de Río Blanco.Mencionaron que además de lo costoso que es el servicio del Hospital Covadonga, a donde las envían, en ese lugar no hay equipo especializado, pues por ejemplo hay mujeres cuyos hijos han tenido algún problema del corazón y “nos piden que nos retiremos porque ellos ya no pueden hacer nada”.Agregaron que también hay enfermos que requieren de hacerse estudios como ultrasonidos, análisis de sangre y orina y también les dicen que tienen que ir a ese sanatorio porque ahí se los hacen “de calidad”.Sobre esta problemática, Bernalda Rosas Sánchez, integrante de la asociación civil Mujeres Voluntarias por el Desarrollo de Ixhuatlancillo, comentó que el Comité de Salud ha atendido dos solicitudes de apoyo de padres que habían acudido a dicho sanatorio particular y ya no tenían dinero para pagar pero requerían que su bebé estuviera en la incubadora, por lo que les pidieron la ayuda para trasladarlo al HRRB.Mencionaron que esa queja se ha hecho llegar a directivos de la Jurisdicción Sanitaria pero hasta ahora no ha pasado nada.