En CMAS ya no se malgastarán ingresos obtenidos por servicio del agua: “Chocolate”

Ante la desesperación por ganar la elección al percibir que la ciudadanía no les dará más su confianza por haberles fallado en el pasado, algunos candidatos de forma inmoral han comprometido la titularidad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) con diferentes líderes sociales a cambio de votos.



“Los políticos suelen comprometer todas las Direcciones del Ayuntamiento con líderes y sus familiares y amigos que lucran con las necesidades de la gente. La CMAS no es la excepción, es la oficina más codiciada porque por décadas ha servido de ‘caja chica’ a los alcaldes para las campañas de sus partidos. De ser un organismo ejemplar y generador de orgullo para los xalapeños es un monumento a la ineficiencia y a la corrupción debido a compromisos que deben pagar los presidentes municipales en turno a quienes los nominaron, no a quienes votaron por ellos”, fustigó el candidato a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Encuentro Solidario (PES), José Alberto Pérez Fuentes “Chocolate”.



En reunión con miembros de la CANACO-SERVYTUR Xalapa, como parte de la campaña "Yo Voto porque quiero a México", firmó compromisos en pro del sector empresarial y sociedad.



El candidato del PES dio a conocer que al ver el gran crecimiento que ha tenido su campaña, a él también lo han buscado diferentes personas que le ofrecen 10, 15 o 20 mil votos a cambio de dicho organismo. Sin embargo, dijo que su gabinete será integrado por ciudadanos capaces, con proyectos, perfiles y experiencia comprobada que puedan contribuir al rescate urgente de la ciudad.



Puntualizó que “no solo se trata de dejar de malgastar los ingresos obtenidos por el servicio del agua, sino también de optimizar los recursos humanos y materiales, de impulsar el aprovechamiento de las aguas pluviales para no padecer escasez y evitar inundaciones, de mejorar la infraestructura existente, de rescatar las fuentes de abastecimiento existentes y de atender las necesidades de los usuarios con prontitud”.



Afirmó que es inconcebible que muchos ciudadanos que padecen de la falta del servicio por días o semanas, paguen cada vez más caro su recibo cuando reciben menos líquido, por eso invitó a los presentes y a quienes seguían la transmisión en redes sociales, analizar su “Proyecto Xalapa” y votar por él para evitar más de lo mismo, además de que él garantiza que no se devolverá recursos públicos ni al Estado ni a la Federación.